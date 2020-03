Cor 12:30

Bolero, doppietta nel teatro di Alghero

Focus sulla violenza di genere e sul dramma del femminicidio nello spettacolo di danza e teatro di Milena Zullo con la partecipazione straordinaria dell´étoile Luciana Savignano, accanto all´attore Massimo Scola. Doppio spettacolo al Civico Teatro di Alghero

ALGHERO - L'étoile Luciana Savignano è la protagonista di “Bolero / Prigionia di un amore”, uno spettacolo di danza e teatro di Milena Zullo con Massimo Scola e i Solisti di C.P.P. Padova Danza, in tournée nell'Isola per la Stagione di Danza 2019-2020 del CeDAC: una creazione originale sulle note del capolavoro di Maurice Ravel, in cartellone - dopo la prima di domenica 1 marzo al Teatro del Carmine di Tempio Pausania - questa sera (lunedì 2 marzo) alle 21 al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer e infine martedì 3 marzo e mercoledì 4 marzo (alle 21) per un duplice appuntamento al Teatro Civico di Alghero per affrontare in forma immaginifica e poetica il tema scottante e attuale della violenza di genere – fino all'estremo del femminicidio – e della “distruzione della bellezza”.