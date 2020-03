Antonio Burruni 19:14 Cagliari: esonerato Maran Il 56enne mister trentino non è più l´allenatore della compagine rossoblu, che non centra la vittoria dal 2 dicembre 2019. Anche non è stato deciso il sostituto, ma potrebbe venir promosso l´attuale tecnico della squadra Primavera Max Canzi







Nella foto: Rolando Maran Commenti CAGLIARI – Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari. Il 56enne mister trentino è stato esonerato nel tardo pomeriggio di oggi. Letale l'ultima sconfitta casalinga, 3-4 contro la Roma [LEGGI] La compagine rossoblu non centra la vittoria dal 2 dicembre 2019. Ancora non è stato annunciato il nuovo tecnico, ma si pensa ad una soluzione interna.In pole position ci sarebbe infatti l'allenatore della squadra Primavera Max Canzi. L'annuncio è attesto nelle prossime ore.Nella foto: Rolando Maran