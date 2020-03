Red 9:32 Patricia Petretto, lezione sul turismo Domani pomeriggio, nella sede di Via Sassari 179 (ex Seminario), la project manager turistico Patricia Petretto terrà una conferenza dal titolo “Lo sviluppo della Destinazione: Alghero la nuova porta d’oro del turismo”







Nella foto: Patricia Petretto Commenti ALGHERO – Nuovo appuntamento con l'Università delle tre età di Alghero. E stavolta si parla di turismo. Domani, giovedì 5 marzo, alle 16.30, nella sede di Via Sassari 179 (ex Seminario), la project manager turistico Patricia Petretto terrà una conferenza dal titolo “Lo sviluppo della Destinazione: Alghero la nuova porta d’oro del turismo”.Nella foto: Patricia Petretto