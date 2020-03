Cor 9:53

CoronaVirus, nuovo caso in Sardegna

CAGLIARI - Nuovo caso di coronavirus in Sardegna. Si tratta di un docente cagliaritano, che nei giorni scorsi ha partecipato ad un congresso a Udine. L'uomo è risultato positivo al test ed ora, come avvenuto per tutti gli altri pazienti, si attende solo la conferma della diagnosi del tampone da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.L'uomo si trova attualmente in quarantena domiciliare assieme ai suoi familiari e le sue condizioni non sarebbero tali da destare preoccupazione. Il numero di sardi attualmente in stato di quarantena è di poco superiore alle 100 persone e nessun particolare allarme o problema si registra nelle strutture sanitarie ed ospedaliere della regione Sardegna.Sono in quarantena tutti i contatti del primo sardo risultato positivo al coronavirus in Lombardia ed attualmente ricoverato a Milano, quelli in contatto col 42enne ricoverato a Cagliari , insieme al alcuni passeggeri del volo su cui viaggiava, e le persone vicine alla donna sassarese in terapia allo Spallanzani di Roma