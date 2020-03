Cor 18:05 «Tutelate i cittadini e le imprese» Il consigliere comunale di Alghero si rivolge all'Amministrazione e chiede più rispetto e maggiore sicurezza. Valdo Di Nolfo accende i riflettori sul degrado in cui sta sprofondando il Parco Rafel Caria, sulla situazione di pericolo nella rotatoria all'ingresso della città ed il menefreghismo con cui si chiude l'acqua a residenti e aziende senza alcun preavviso. Le sue parole in occasione dell'ultimo consiglio comunale svoltosi ad Alghero



GUARDA L'INTERVENTO DI VALDO DI NOLFO IN CONSIGLIO COMUNALE Commenti