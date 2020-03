Cor 16:52

Incidente a Tottubella: 500 esce di strada

All´origine dell´incidente, probabilmente, una fatale distrazione. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i Vigili del fuoco di stanza ad Alghero

ALGHERO - Incidente stradale poco dopo le 14.30 odierne sul rettilineo tra Alghero e Olmedo, all'altezza del bivio per la frazione di Tottubella. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 col solo conducente a bordo, è all'improvviso uscita fuori strada finendo la sua corsa in cunetta, contro gli arbusti presenti a bordo strada. Provvidenziale l'intervento degli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato automobilista prima di trasportarlo al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Vigili del fuoco di stanza ad Alghero che hanno messo in sicurezza la strada.Nella foto: i mezzi coinvolti nell'incidente con i soccorsi