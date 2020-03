Cor 17:00 «Adapt, premiato l´impegno per Alghero» «Con l´approvazione del Piano di Adattamento Climatico Locale si finalizza il progetto comunitario sull’adattamento ai cambiamenti climatici fortemente voluto dalla precedente amministrazione di centrosinistra»







«Un lavoro lungo e paziente voluto e perseguito nel corso della precedente consiliatura, fin dall’insediamento ricreando le condizioni perché l’ufficio programmazione riprendesse vigore e lavorasse su progetti di interesse per la comunità, che ha portato alla definizione di scenari climatici a scala locale, al miglioramento di competenze, alla definizione di piani di azione e di sperimentazioni locali». Un progetto concreto - sottolineano - nell’ambito del quale già nella fase iniziale il Comune di Alghero ha potuto proporre e veder finanziato per 120 mila euro un progetto sperimentale per il recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dal piazzale della nuova piscina comunale con accumulo in vasca interrata, dotata di sistema di disoleatura, sedimentazione e pompaggio per il riutilizzo delle acque trattate per irrigazione e usi igienico-sanitari.



«Un’azione pilota che rappresenta simbolicamente anche l’approccio che deve caratterizzare l’azione politico-amministrativa, tanto nella progettazione delle opere pubbliche, quanto nella pianificazione urbanistica considerando strategie e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Approccio applicato anche nell'ambito dei programmi integrati per il riordino urbano e il conseguente progetto di riqualificazione del quartiere de La Pietraia. La progettualità del Comune di Alghero e del Dipartimento di Architettura di Alghero ha avuto un finanziamento di 3.150.000 euro che consentirà di realizzare parte degli interventi e alcune delle azioni previste che, nell’ottica dell’adattamento al cambiamento climatico, prevedono di migliorare il drenaggio superficiale delle arterie di collegamento al Lido, aumentare le aree verdi, anche attraverso una generale riorganizzazione della mobilità interna e degli spazi destinati alla sosta delle autovetture» precisano dall'opposizione.



«I tempi per pensare, progettare, veder finanziata e poi realizzati tali progetti sono spesso troppo lunghi rispetto alle attese e alle specifiche esigenze di una città. Però sono tutte fasi necessarie che occorre avviare, monitorare e adeguatamente seguire per evitare che qualsiasi progetto rimanga stritolato tra le maglie della burocrazia. Auspichiamo che l’attuale amministrazione persista nel valorizzare il progetto e trovi risorse per declinare tutte le azioni previste nel piano, molte delle quali da realizzare entro il 2020» concludono i consiglieri Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno e Mimmo Pirisi.



