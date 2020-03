Cor 15:33 Tragico schianto a Siliqua: un morto Due le persone coinvolte nel terribile incidente avvenuto poco dopo le 14 sulla Strada Provinciale 2 al ventesimo chilometro in agro del comune di Siliqua. Sul posto i Vigili del fuoco







Nella foto: le auto coinvolte nel tragico incidente



articolo in aggiornamento Commenti SILIQUA - Tragico incidente sulla Pedemontana di Siliqua, al ventesimo chilometro della strada Provinciale 2. Due le squadre operative del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari intervenute intorno alle ore 14 per estrarre le due persone coinvolte nel sinistro, una dalla sede centrale, l’altra dal distaccamento di Iglesias. Per uno dei due conducenti però, non c'è stato niente da fare. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine.Nella foto: le auto coinvolte nel tragico incidente