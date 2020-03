Cor 18:48 Sassari: più illuminazione in via Tavolara «Un intervento che, aumentando la visibilità, potenzia notevolmente la sicurezza e la sua percezione, sia per i pedoni sia per tutti i mezzi che passano nella via» sottolineano dall´ufficio stampa di Palazzo Ducale



Commenti SASSARI - Più che raddoppiata la capacità luminosa del sistema pubblico di illuminazione in via Tavolara a Sassari. Questa mattina (venerdì) sono stati completati i lavori dall'assessorato alle Infrastrutture del Comune. «Un intervento che, aumentando la visibilità, potenzia notevolmente la sicurezza e la sua percezione, sia per i pedoni sia per tutti i mezzi che passano nella via» sottolineano dall'ufficio stampa di Palazzo Ducale.