Cor 21:57 Scanu all´Asinara: la deputata dà il benvenuto «È una persona che si è sempre spesa per l´ambiente con passione e professionalità», ha sottolineato Paola Deiana. La nuova Commissaria è stata nominata dal Ministro Sergio Costa







Così la deputata algherese Paola Deiana saluta la nuova Commissaria, biologa sassarese e funzionaria del ministero dell'Ambiente. La parlamentare del Movimento 5 stelle ha conosciuto Gabriela Scanu quando lavorava al Comune di Alghero per il progetto Retralags, Rete Transfrontaliera delle Lagune, dei laghi e degli Stagni.



