CoronaVirus: le precauzioni dell´unità di crisi

20:33 Covid-19, ospedale blindato a Sassari Con l´emergenza Covid-19 è fondamentale garantire la sicurezza all´interno delle strutture sanitarie, ai pazienti, agli operatori – sanitari e amministrativi – e agli utenti che, giornalmente, hanno accesso a ospedali e ambulatori specialistici dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. È questo l´obiettivo delle azioni intraprese dall´Aou che, in base al decreto ministeriale del 4 marzo (misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19), ha adottato una serie di disposizioni per gli ingressi nelle proprie strutture sanitarie

20:05 Iglesias e Quartu, nuovi contagi in Sardegna Tre nuovi casi di positività al Covid 19 sono stati riscontrati in una donna ad Iglesias e due cittadini di Quartu Sant'Elena. L´unità di crisi ha provveduto tempestivamente a isolare i pazienti e le persone con le quali sono entrati in contatto. La conferma arriva dalla Regione

20:29 Tamponi e mascherine: nuove forniture La Giunta Regionale è intervenuta per rispondere alle esigenze dei medici, che hanno rappresentato la difficoltà di reperire i dispositivi sul libero mercato

4/3/2020 CoronaVirus, nuovo caso in Sardegna Dopo la conferma della positività del 42enne ricoverato a Cagliari al Santissima Trinità, positivo al primo test anche un docente cagliaritano che nei giorni scorsi ha partecipato ad un congresso a Udine. Stazionarie le condizioni della sassarese ricoverata a Roma

5/3/2020 A Nuoro due nuovi casi di CoronaVirus Si tratta di una ricercatrice e del suo fidanzato, entrambi residenti a Nuoro. Nei giorni scorsi la donna era presente a un congresso di agraria a Udine, dove è stato contagiato anche il docente cagliaritano

5/3/2020 «Aprite subito la terapia intensiva di Alghero» Lo chiede con estrema fermezza l´Opposizione consiliare di Alghero: data la situazione prodotta in Italia dalla diffusione del virus e viste le indicazioni del governo di aumentare i posti di terapia intensiva e sub intensiva oggi la decisione non è assolutamente rimandabile

10:21 CoronaVirus, turismo in allerta ad Alghero A Porta Terra riunite tutte le associazioni i cui bilanci derivano direttamente o indirettamente dal turismo per esaminare le disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio

4/3/2020 Allerta CoronaVirus, summit operativo ad Alghero Disposizioni del Ministero e della Regione sui protocolli operativi coronavirus. Incontro a Porta Terra col sindaco Mario Conoci ed i responsabili della protezione civile ad Alghero

5/3/2020 CoronaVirus, disposizioni del Comune di Sassari Da questa mattina a Sassari l´Amministrazione comunale ha adottato una serie di misure, in base a quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio coi Ministri di ieri, 4 marzo. Ecco tutte le direttive

13:05 «Terapia intensiva, stop speculazioni» I capigruppo di maggioranza ad Alghero richiamano al senso di responsabilità dell´opposizione sull´emergenza coronavirus. «Il problema che si sta cercando di risolvere è tuttavia quello legato alla carenza di personale medico e sanitario in generale»

5/3/2020 Alghero: teatro chiuso, preoccupa il centro anziani Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell´emergenza epidemiologica da Coronavirus: il sindaco di Alghero riunisce il Centro operativo comunale a Porta Terra

13:16 CoronaVirus: sostegno a imprese e lavoratori «Nuovi provvedimenti - dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas - arriveranno nei prossimi giorni per sostenere le imprese e i lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto di questa situazione di incertezza globale»

12:50 Contagiato un infettivologo di Cagliari Si tratta del quinto caso di coronavirus in Sardegna, altri due sardi non residenti nell´Isola sono ricoverati a Roma e Milano. Assisteva il 42enne ricoverato a metà febbraio di rientro da un soggiorno a Rimini

4/3/2020 CoronaVirus: chiusa la facoltà di Agraria Disposto un iniziale blocco delle attività del dipartimento fino al 6 marzo in attesa di nuove disposizioni. Il docente cagliaritano risultato positivo al Coronavirus è infatti professore della facoltà di Sassari

5/3/2020 Neolaureati Medicina: la proposta di Peru In materia di contratti aggiuntivi regionali per la specializzazione dei giovani laureati sardi, arriva la proposta di legge del Gruppo consiliare Udc-Cambiamo!. «Vogliamo garantire la futura permanenza dei neolaureati nel nostro Sistema sanitario», dichiara il relatore

9:50 Sassari: tenda pre-triage in ospedale L´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari affigge nei suoi spazi i manifesti ministeriali per ricordare la raccomandazione più importante: Non si deve accedere la Pronto soccorso se si pensa di essere stati contagiati dal CoronaVirus

4/3/2020 «Hospice, urgente attivare struttura San Giovanni Battista» Gianfranco Ganau, esponente del Partito Democratico e capogruppo in Consiglio regionale, assieme ai colleghi del Centrosinistra, rivolge un’interrogazione all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu per conoscere i tempi di attivazione nella struttura di Ploaghe e la definizione dell’equipe multidisciplinare che dovrà gestirla