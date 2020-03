Cor 7:30 Egas, ecco le terne per Abbanoa Egas, individuate le terne di nomi da proporre ai soci Abbanoa S.p.A. per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Riunione il prossimo 10 marzo







A tal fine nella seconda metà di febbraio gli uffici dell’Egas hanno provveduto a pubblicare un apposito avviso di manifestazione di interesse, nel rispetto dei criteri e dei requisiti precedentemente fissati dal Comitato. Sono pervenute 38 domande. Il CIA ha stabilito di proporre all’Assemblea dei soci due terne di nominativi.



