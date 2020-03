Cor 13:00 Olbia: Fiori vicesindaco, Spano assessore Rimane invece in capo a Settimo Nizzi la delicata delega all’Urbanistica. Con l’ingresso di Spano in giunta, si libera un posto in Consiglio comunale: al suo posto farà ingresso Ugo Cantelli (Forza Italia)



Commenti OLBIA - Novità nella giunta del Comune di Olbia guidata dal sindaco Settimo Nizzi. Con il decreto sindacale numero 4 del 5 marzo 2020, il sindaco attribuisce a Valerio Spano, ormai ex consigliere comunale, le deleghe alla Polizia Locale e alla Protezione civile, diventando così l’Assessore alla Sicurezza. Con separato decreto, invece, il primo cittadino assegna a Michele Fori, già assessore al Bilancio, il ruolo di vicesindaco. Rimane invece in capo a Settimo Nizzi la delicata delega all’Urbanistica. Con l’ingresso di Spano in giunta, si libera un posto in Consiglio comunale: al suo posto farà ingresso Ugo Cantelli (Forza Italia).