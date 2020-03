Cor 9:19 Porto Torres: tragico incidente, muore 30enne Tragedia intorno alle 19.30 di sabato. L´amico in gravissime condizioni ricoverato a Sassari. Entrambi viaggiavano su una moto nell´ex camionale in direzione Sassari.



Commenti PORTO TORRES - Tragedia a Porto Torres. Un ragazzo è morto e l'altro è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santissima Annunziata a Sassari. È il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 19,30 sulla strada camionale che collega Porto Torres con Sassari. I due viaggiavano su una moto quando, per cause in corso di accertamento, hanno improvvisamente urtato una Peugeot e sono volati sull'asfalto. Per Giovanni Antonio Sau, 30 anni, di Porto Torres non c'è stato niente da fare. Sul posto gli operatori del 118 e le forze dell'ordine.