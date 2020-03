video Red 18:24 Si ribalta sulla Provinciale 64: è grave Attorno alle 14 di oggi, per cause ancora non chiarite, mentre percorreva la Strada provinciale 64, all´altezza di Portobello, nel territorio comunale di Trinità d´Agultu e Vignola, una Fiat Punto è finita in cunetta, ribaltandosi



VIGNOLA - Attorno alle 14 di oggi (lunedì), per cause ancora non chiarite, mentre percorreva la Strada provinciale 64, all'altezza di Portobello, nel territorio comunale di Trinità d'Agultu e Vignola, una Fiat Punto è finita in cunetta, ribaltandosi. Pronto l'intervento della squadra operativa 6A del Distaccamento di Tempio Pausania dei Vigili del fuoco. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona interessata dall'evento e hanno provveduto ad affidare gli occupanti della vettura alla squadra dei sanitari presenti. Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, controllando nel contempo il traffico veicolare. Guarda e condividi il video su Alguer.tv