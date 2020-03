video Red 10:17 «Non sottovalutiamo la forza della preghiera»



L'arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba ha voluto esprimere in un video-messaggio la vicinanza a tutti gli abitanti del territorio ed il relativo impegno della Chiesa diocesana in questo momento di emergenza, esortando tutti a non perdere l'orientamento del cammino spirituale tipico della Quaresima