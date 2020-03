Cor 11:55 L´anestesista di Alghero in trincea: state a casa «Il picco non è ancora arrivato, ci aspettano tempi sempre più duri, in tutto il territorio nazionale. Stiamo a casa». E´ l´appello di chi vive e combatte quotidianamente contro il Covid-19, Alberto Becciu







«Il picco non è ancora arrivato, ci aspettano tempi sempre più duri, in tutto il territorio nazionale. Stiamo a casa, non usciamo nemmeno per fare la spesa, ormai la si ordina online e la portano a casa. Non durerà in eterno, solo un po' di pazienza». Commenti ALGHERO - «La situazione lombarda è ai limiti del collasso. A oggi è molto grave, molto seria, la facilità di contagio è altissima e la certezza di diffusione tra regioni, in brevissimo tempo è certa. Bisogna attuare le misure restrittive da subito e in modo massivo anche in Sardegna e Campania che non sono poi così lontane».Sono le parole di chi, in prima linea, combatte e affronta ogni giorno la lotta contro il: lui è Alberto Becciu (), anestesista di Alghero impegnato da tempo nel nord Italia, in una delle zone del milanese con la più alta diffusione di contagi. Il suo consiglio è quello che da giorni in molti ripeto all'infinito: uscire di casa il meno possibile e mai in posti affollati e al chiuso.«Il picco non è ancora arrivato, ci aspettano tempi sempre più duri, in tutto il territorio nazionale. Stiamo a casa, non usciamo nemmeno per fare la spesa, ormai la si ordina online e la portano a casa. Non durerà in eterno, solo un po' di pazienza».