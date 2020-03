Cor 12:13 48enne travolta da un´auto a Tortolì Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi ed accertare l´esatta dinamica del tragico sinistro. Alla guida dell´auto un 31enne del paese. Inutili i soccorsi del 118







TORTOLI' - Tragedia questa mattina a Tortolì, in via Grazia Deledda. Una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto condotta da un 31enne.Secondo le prime indiscrezioni pare che la donna stesse attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali. Si tratta di Chiara Piras, 48 anni, originaria di Baunei.Inutile il tempestivo intervento del personale sanitario del 118 accorso sul luogo del tragico sinistro. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato tutti i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.