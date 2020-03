Cor 16:13 Dinamo: quarantena e allenamenti sospesi Dopo il rientro da Burgos di questa mattina presso l´aeroporto di Alghero con un charter, attivati tutti i protocolli previsti dalla normativa per il contenimento del Covid-19







Conseguentemente sono sospese le attività di allenamento che riprenderanno - dopo i termini previsti - nel pieno rispetto delle normative sanitarie e delle misure precauzionali per preservare al massimo atleti, staff e addetti ai lavori. Commenti SASSARI - Da oggi quarantena fiduciaria e allenamenti sospesi. La Dinamo Banco di Sardegna ha fatto rientro a fine mattinata sull’isola col volo charter atterrato all'aeroporto di Alghero.Squadra, staff e dirigenza di rientro dalla Spagna osserveranno il periodo di quarantena fiduciaria, come previsto dalla normativa regionale e nel pieno rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.Conseguentemente sono sospese le attività di allenamento che riprenderanno - dopo i termini previsti - nel pieno rispetto delle normative sanitarie e delle misure precauzionali per preservare al massimo atleti, staff e addetti ai lavori.