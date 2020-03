Cor 19:25 Alghero: sospesa la ricezione in Comune Lo ha previsto con una disposizione il dirigente competente. S´incentiva anche il lavoro a distanza. Ogni ufficio dovrà essere occupato esclusivamente da un dipendente







Gli incontri dovranno tenersi nel pieno rispetto delle norme comportamentali relative alle distanze interpersonali di almeno un metro e con l’uso di guanti e mascherine. Analoga disposizione dirigenziale è stata firmata riguardo all’occupazione degli spazi di lavoro e degli uffici. Ogni ufficio non dovrà essere occupato da più di un dipendente comunale.



Qualora il dipendente dovesse ricevere utenza dovrà rispettare le disposizioni sulle norme interpersonali con protezione delle vie respiratorie e uso di guanti. In attesa della definizione e del perfezionamento delle procedure tecnico-informatiche per l’attivazione del lavoro da casa, (smart working) ciascun dipendente proporrà al proprio dirigente un calendario di assenze giustificate dal lavoro. Commenti ALGHERO - Con una disposizione dirigenziale di oggi (mercoledì) è sospesa la ricezione al pubblico degli uffici comunali di Alghero fino alla data del 3 aprile 2020, salvo differenti disposizioni. È previsto il solo ricorso alle modalità telefoniche e telematiche. In deroga, ed esclusivamente per casi eccezionali, che dovranno essere debitamente motivate, potranno essere concessi appuntamenti personali nei limiti di uno per volta, previo concordamento di giorno e ora.Gli incontri dovranno tenersi nel pieno rispetto delle norme comportamentali relative alle distanze interpersonali di almeno un metro e con l’uso di guanti e mascherine. Analoga disposizione dirigenziale è stata firmata riguardo all’occupazione degli spazi di lavoro e degli uffici. Ogni ufficio non dovrà essere occupato da più di un dipendente comunale.Qualora il dipendente dovesse ricevere utenza dovrà rispettare le disposizioni sulle norme interpersonali con protezione delle vie respiratorie e uso di guanti. In attesa della definizione e del perfezionamento delle procedure tecnico-informatiche per l’attivazione del lavoro da casa, (smart working) ciascun dipendente proporrà al proprio dirigente un calendario di assenze giustificate dal lavoro.