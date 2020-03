Red 20:06 Alghero: disposizioni conferimento rifiuti Ecco le indicazioni del Comune alla cittadinanza per le nuove disposizioni relative al sistema del porta a porta e per il conferimento all´Ecocentro con osservanza delle prescrizioni relative al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri







I cittadini serviti dal “porta a porta” (Alghero, Fertilia, Maristella a Nucleo San Giuliano) devono rispettare il conferimento fuori dal proprio domicilio utilizzando gli appositi mastelli. Chi ancora non fornito di mastelli può richiedere il kit via e-mail, all'indirizzo web ambiente.ecologia@comune.alghero.ss.it. Invece, per gli abitanti dell'agro serviti dal sistema stradale con cassonetti, i rifiuti vanno conferiti nelle oasi dell'agro evitando assembramenti.



E' necessario ridurre al minimo gli accessi nell'Ecocentro comunale, rimandando i conferimenti non urgenti e necessari. Eventuali occupanti di “seconde case” sprovvisti del kit di mastelli devono contattare urgentemente l'ufficio preposto via mail: ambiente.ecologia@comune.alghero.ss.it. Eventuali conferimenti extra rispetto al servizio “porta a porta” potranno essere effettuati nell'isola di Viale Europa solo ed esclusivamente in caso di estrema necessità. Commenti ALGHERO – Nuove indicazioni da parte del Comune di Alghero alla cittadinanza per le nuove disposizioni relative al sistema del porta a porta e per il conferimento all'Ecocentro con osservanza delle prescrizioni relative al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di azioni soprattutto in relazione agli eventuali occupanti di seconde case.I cittadini serviti dal “porta a porta” (Alghero, Fertilia, Maristella a Nucleo San Giuliano) devono rispettare il conferimento fuori dal proprio domicilio utilizzando gli appositi mastelli. Chi ancora non fornito di mastelli può richiedere il kit via e-mail, all'indirizzo web ambiente.ecologia@comune.alghero.ss.it. Invece, per gli abitanti dell'agro serviti dal sistema stradale con cassonetti, i rifiuti vanno conferiti nelle oasi dell'agro evitando assembramenti.E' necessario ridurre al minimo gli accessi nell'Ecocentro comunale, rimandando i conferimenti non urgenti e necessari. Eventuali occupanti di “seconde case” sprovvisti del kit di mastelli devono contattare urgentemente l'ufficio preposto via mail: ambiente.ecologia@comune.alghero.ss.it. Eventuali conferimenti extra rispetto al servizio “porta a porta” potranno essere effettuati nell'isola di Viale Europa solo ed esclusivamente in caso di estrema necessità.