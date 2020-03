video Cor 20:35 L´elisir di Balzani per la città di Alghero



Domenico Balzani, uno degli artisti più internazionali e profondi che la città di Alghero possa vantare, nel momento più difficile per la cultura e l´arte, rilancia dalla sua abitazione l´appello-hastag che più di tutti apre orizzonti di speranza: #iostoacasa. Le sue parole

Guarda e condividi il video su Alguer.tv