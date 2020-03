video Red 19:09 Università Cagliari: da mercoledì, corsi on-line Nuovo videomessaggio del rettore dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo agli studenti: acquisite le licenze per aule virtuali necessarie a coprire tutti gli ottantuno corsi di studio dell’Ateneo e gli oltre 1600 insegnamenti previsti nel secondo semestre. già operativi ed on-line i corsi precedentemente fruibili in modalità e-learning/blended, dal 18 marzo si uniranno progressivamente tutti gli altri







A partire da mercoledì, comincerà la terza fase, che sarà progressiva, con l’erogazione degli insegnamenti dei singoli corsi di studio calendarizzati nel secondo semestre, attraverso strumenti di erogazione Virtual classroom, in modalità sincrona (cioè il docente farà lezione come se fosse in classe negli orari stabiliti e gli studenti si collegheranno alla stessa ora). Si procederà con l’attivazione della didattica in modalità telematica a partire dalla Facoltà di Scienze e dalla Facoltà di Biologia e farmacia. Successivamente, si proseguirà con la Facoltà di Ingegneria e architettura e la Facoltà di Scienze economiche, giuridiche, politiche; immediatamente dopo con la Facoltà di Medicina e la Facoltà di Studi umanistici. «L’Ateneo – spiega il rettore - ha deciso di intensificare gli sforzi per assicurare ai propri studenti il proseguimento delle attività didattiche e il raggiungimento degli adempimenti formativi. Con questo fine, l’Ateneo in tutte le sue componenti (personale docente, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) sta svolgendo uno sforzo ideativo e organizzativo straordinario per assicurare lo svolgimento della didattica e la continuità della formazione nei diversi ordini e livelli della propria offerta. Un apprezzamento va rivolto anche ai rappresentanti degli studenti, impegnati sia a collaborare nella ricerca di soluzioni, sia nell’informare i colleghi».



Ogni studente sta ricevendo una e-mail con le credenziali per accedere al sistema e le istruzioni d’uso. Per gli esami di profitto, l’Ateneo sta valutando, di concerto con gli altri atenei italiani, le modalità telematiche che non lascino dubbi sul valore legale degli esiti conseguiti. In modo analogo, per quel che attiene agli esami finali o di laurea, sono già in fase di attivazione modalità di svolgimento per telematica, conformemente alle disposizioni vigenti, come già avviene per i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione. Nel caso in cui vengano mantenute le date fissate per le sessioni di laurea di aprile, sarà prevista una proroga per gli adempimenti necessari, compatibile con i tempi tecnici legati alla conclusione amministrativa della carriera dello studente ai fini dell’ammissione alla prova finale. D’altro canto, in caso di slittamento della sessione delle lauree di aprile, sarà previsto un adeguamento delle scadenze correlate. In ogni caso, non saranno previste tasse aggiuntive.



