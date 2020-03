Red 16:14 Camper in fiamme nelle campagne di San Giovanni Questa mattina, la squadra operativa dei Vigili del fuoco di Sassari è intervenuta nell´agro. Messa in sicurezza la zona, hanno spento le fiamme. Le cause dell´incendio sono in fase di accertamento



SASSARI – Intorno alle 10.30 di oggi (sabato), la squadra operativa 1A dei Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti nelle campagne di San Giovanni, nell'agro di Sassari, per l'incendio di un camper. Messa in sicurezza la zona, gli operatori hanno spento le fiamme. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.