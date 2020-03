Red 22:00 L’ordinanza fake che fa impazzire gli algheresi Nelle ultime ore, sta girando sui social e nei gruppi WhatsApp un documento intitolato “Misure di contrasto alla diffusione e propagazione del virus COVID–19” e che dovrebbe essere un´ordinanza del sindaco d Alghero Mario Conoci. Ma si tratta di un documento non su carta intestata del Comune, privo di data e senza la firma autografa del primo cittadino. La conferma del falso arriva dallo stesso portavoce del sindaco







Nella foto: Mario Conoci e Giovanni Chessa Commenti ALGHERO - «Con decorrenza immediata e fino al 03/04/2020, su tutto il territorio comunale di Alghero è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora».Ed ancora, «E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: - Spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;Nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi; E’ espressamente vietato praticare attività sportive e motorie all’aperto, fatti salvi i casi di non rinviabile, seria, rigorosa e comprovata necessità terapeutica e sempre con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5metri; E’ consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l’espletamento dei loro bisogni fisiologici ma sempre ad una distanza massima di mt. 200 dal portone di ingresso della propria abitazione o della struttura condominiale nella quale è inserita e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri».Questo il fulcro della pseudo-ordinanza sindacale che sta facendo letteralmente impazzire gli algheresi. Un'ordinanza che raccoglie già il plauso di alcuni e le lamentele di altri. Ma... c'è un ma. Nell'era dei social niente è mai come sembra. Infatti, il documento che sta girando di cellulare in cellulare e di pc in pc tra social e gruppi WhatsApp è un “fake”. Si, un falso, come tanti (audio, video, foto e scritti), che stanno girando in questo momento difficile per tutti. La conferma arriva dallo stesso portavoce del primo cittadino. Alcuni indizi per capire che è un fake: il documento è su foglio bianco (e non su carta intestata del Comune di Alghero), non c'è scritto che è un'ordinanza; non c'è nè la data, né il numero del documento; e, infine, non c'è la firma autografa del sindaco.Nella foto: Mario Conoci e Giovanni Chessa