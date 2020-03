Red 16:16 Anziani rapinati in casa Tre uomini incappucciati, sono entrati nella casa di un 90enne e di una 82enne in località S´ortu de drefina, a Siliqua. I Carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della casa



SILIQUA – Attorno alle 23.30 di ieri (lunedì), tre uomini incappucciati hanno sfondato una finestra, entrando nella casa di due anziani, in località S'ortu de drefina, a Siliqua. I due anziani, lui 90enne e lei 82enne, sono stati minacciati con una pistola.



A quel punto, è scattata la richiesta di soldi. Magro il bottino, 230euro. Presi, si sono dileguati nella notte.



La coppia ha quindi chiamato i Carabinieri. Pronto l'intervento dei militari, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della casa. Per i due anziani, nessun danno fisico, ma tanta paura.