video Cor 22:50 Tonino Alfonso sfida Papa Francesco



Tonino Alfonso punta il massimo esponente del Vaticano. Da cattolico, nel momento di massima difficoltà per l'avanzata del coronavirus nel Paese, il poliedrico artista di Alghero si rivolge con decisione a Papa Francesco. «Dimostri la sua bontà e doni parte delle ricchezze della chiesa per la ricerca e la lotta contro il virus»