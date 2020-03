Red 16:23 Forestali sorprendono a spasso stranieri non autodenunciati A passeggio per Porto Istana, due cittadini stranieri sono stati sorpresi dagli agenti del Corpo forestale, che hanno anche accertato l’inosservanza dell’obbligo di autodenuncia. Per i due è scattata la denuncia e la segnalazione alla Magistratura



OLBIA - A passeggio per Porto Istana, due cittadini stranieri sono stati sorpresi dagli agenti del Corpo forestale, che hanno anche accertato l’inosservanza dell’obbligo di autodenuncia. Erano arrivati in Sardegna nei primi giorni di marzo attraversando zone a rischio. Per i due è scattata la denuncia e la segnalazione alla Magistratura come disposto dall’Ordinanza n.8 del 13 marzo 2020 dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas.