Cor 20 marzo 2020 Alghero: sabato sanificazione alle Poste Sabato l´Ufficio Postale di via Carducci ad Alghero chiuderà alle ore 10 per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione. L´apertura al pubblico riprenderà regolarmente a partire da lunedì



Covid-19. Commenti Sabato, 21 marzo, l'Ufficio Postale di via Carducci ad Alghero chiuderà alle ore 10 per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione. L'apertura al pubblico riprenderà regolarmente a partire da lunedì 23 marzo con i consueti orari, nel rispetto delle disposizioni emanate dal decreto per il contenimento del