Servizi sociali Alghero: uffici chiusi al pubblico

ALGHERO – Fino a venerdì 3 aprile, gli Uffici dei Servizi sociali del Comune di Alghero, salvo differenti disposizioni nazionale e regionali, resteranno chiusi al pubblico. Esclusivamente per casi eccezionali e di urgenza, potranno essere concordati appuntamenti avendo riguardo alla puntuale osservanza delle disposizioni comportamentali relative alle distanze interpersonali di almeno un metro ed all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (quantomeno, guanti e mascherine).«Chiudiamo gli uffici ma ci avviciniamo agli utenti – spiega l'assessore comunale Maria Grazia Salaris – e affrontiamo questa situazione di emergenza mettendo a disposizione maggiori risorse economiche e la professionalità del nostro personale attraverso contatti telefonici o per mail. Nessuno resta indietro, stiamo al fianco di tutti, consapevoli del momento difficile. Per questo motivo è stata data priorità alle procedure per le contribuzioni emergenziali, che rappresentano oggi l'emergenza nell'emergenza».La consegna della documentazione dovrà essere effettuata tramite e-mail o, nel caso ciò non fosse comodo o possibile all'utente, depositata in appositi contenitori messi a disposizione nella portineria dell'Ufficio dei Servizi sociali. Nell'ambito delle restrizioni, che impongono un tendenziale annullamento dei contatti fra le persone, per garantire e facilitare la comunicazione fra utenti ed operatori del Servizio, è stata predisposta una scheda che spiega i servizi resi dall'Ufficio, gli operatori di riferimento per ciascun servizio e l'indirizzo e-mail di ciascun operatore. Gli operatori dovranno essere contattati prioritariamente via e-mail e, solo in caso di impossibilità di usare questa modalità, ci si potrà rivolgere allo sportello di accoglienza o telefonando al numero 079/9978570. Nel caso di comunicazione attraverso e-mail, l'operatore di riferimento provvederà a contattare l'utente entro le ventiquattro ore successive. Pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune la scheda con tutti i recapiti a disposizione dei cittadini.