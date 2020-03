Red 19:10 Covid-19, Afeva Sardegna: donazione per Assl Sassari Ad annunciarlo è il presidente dell´associazione Vincenzo Scotto: «L´auspicio è che le somme vengano destinate all´acquisto di tamponi, di Dpi adeguati e di apparecchiature per le terapie intensive e farmaci»







«L'auspicio è che le somme vengano destinate all'acquisto di tamponi (da eseguire nei confronti degli operatori esposti i quali potrebbero essere positivi e untori inconsapevoli dei colleghi, degli assistiti e dei familiari conviventi), di Dpi adeguati e di apparecchiature per le terapie intensive e farmaci. Inoltre – prosegue il patron - speriamo che questa crisi possa farci comprendere quanto sia fragile il nostro sistema sanitario, aprendo una grande riflessione su quelle che saranno le scelte politiche presenti e future in materia di sanità, per il nostro Paese e per la nostra Regione. Auspicandoci che si prenda in seria considerazione la salute dei cittadini come bene primario da preservare». Commenti ALGHERO - «Alla luce di quanto sta accadendo in Sardegna e, in particolare, negli ospedali di Sassari e Alghero, dove i positivi al Covid-19 si contano per la maggior parte negli operatori sanitari, soprattutto per la mancanza/insufficienza di Dpi, il direttivo della AFeVa Sardegna ha valutato positivamente l'opportunità di eseguire una donazione in favore della Assl Sassari, versando la somma pari a euro mille sul conto corrente distinto dall'Iban IT 88 B 01015 17203 000070727420 all'uopo attivato dalla Ats Sardegna per far fronte all'emergenza in corso e a favore delle strutture sanitarie dell'Isola più impegnate nell'emergenza sanitaria Covid-19». Ad annunciarlo è il presidente dell'associazione Vincenzo Scotto.«L'auspicio è che le somme vengano destinate all'acquisto di tamponi (da eseguire nei confronti degli operatori esposti i quali potrebbero essere positivi e untori inconsapevoli dei colleghi, degli assistiti e dei familiari conviventi), di Dpi adeguati e di apparecchiature per le terapie intensive e farmaci. Inoltre – prosegue il patron - speriamo che questa crisi possa farci comprendere quanto sia fragile il nostro sistema sanitario, aprendo una grande riflessione su quelle che saranno le scelte politiche presenti e future in materia di sanità, per il nostro Paese e per la nostra Regione. Auspicandoci che si prenda in seria considerazione la salute dei cittadini come bene primario da preservare».