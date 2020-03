Red 18:00 Alghero: ecco i numeri dedicati alle emergenze La Centrale operativa di Protezione civile riunita a Sant’Anna mette a disposizione una serie di numeri utili ai cittadini algherese per le emergenze. L’elenco dei recapiti sarà presente sul sito internet istituzionale del Comune, sui profili Instagram, Facebook e Twitter del Comune, sui quotidiani on-line, ed in cartaceo, nei supermercati, uffici postali e banche







Per i casi di estrema urgenza riguardanti persone poste in quarantena obbligatoria o positive al Covid-19, come l'assistenza domiciliare, consegna domiciliare di beni di prima necessità, farmaci o qualunque altro bisogno, attivazione del servizio rifiuti dedicato ed altri casi di estrema urgenza, si può telefonare ai numeri 079/9978117 o 079/9978985, attivi tutti i giorni, dalla 8 alle 20, nella Sala operativa della Centrale operativa comunale di Sant’Anna. Per ulteriori servizi di assistenza alla popolazione anziana disabile o con difficoltà, non sottoposta a quarantena obbligatoria o positiva al Covid-19, quali l'assistenza domiciliare, consegna domiciliare beni di prima necessità, farmaci o qualunque altro caso di assistenza, si può telefonare alla Misericordia Alghero (079/980587), Polisoccorso Alghero (079/987000) o Caritas Alghero (079/988068), con elaborazione delle richieste congiuntamente a tutte le altre associazioni di volontari presenti nel territorio. Servizi sociali Comune di Alghero (079/9978570), dal lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, il martedì ed il giovedi anche dalle 15.30 alle 17.30.



