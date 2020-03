Red 12:20 Uniss: sportello di mobilità internazionale L’Ufficio Relazioni internazionali dell’Università degli studi di Sassari ha attivato uno sportello virtuale dedicato agli studenti in mobilità internazionale. Il servizio è disponibile su piattaforma Skype ed è reperibile come “Ufficio Relint Uniss”







In questo modo, l’Ateneo, dopo aver riportato in Sardegna la scorsa settimana trentanove studenti che erano in mobilità Erasmus nella Penisola iberica [LEGGI], da risposte anche a coloro che hanno scelto per il momento di rimanere all’estero (in tutto circa 470 studenti). Il servizio fornisce informazioni sulle opportunità di ritorno in Italia organizzate dalla Farnesina, sui riferimenti delle autorità consolari dei Paesi in cui si trovano gli studenti, e gli aggiornamenti sulle iniziative ministeriali, regionali e dell’Agenzia nazionale Erasmus+ comunicate formalmente all’Ateneo.



Il servizio sarà attivo durante gli orari di apertura dell’Ufficio. Nel corso dell’attuale periodo di emergenza Covid-19, il servizio rimarrà attivo anche durante il week-end, dalle 9 alle 20. Al di fuori dell’orario d’ufficio, lo sportello può essere contattato via e-mail, all’indirizzo web international@uniss.it. Per questioni di ordinaria amministrazione delle mobilità internazionali (questioni contabili, annullamenti, interruzioni o prosecuzioni della mobilità dovute alla chiusura degli atenei esteri, ecc.) gli studenti dovranno fare riferimento al proprio referente. Commenti SASSARI - L’Ufficio Relazioni internazionali dell’Università degli studi di Sassari ha attivato uno sportello virtuale dedicato agli studenti in mobilità internazionale. Il servizio è disponibile su piattaforma Skype ed è reperibile come “Ufficio Relint Uniss”.In questo modo, l’Ateneo, dopo aver riportato in Sardegna la scorsa settimana trentanove studenti che erano in mobilità Erasmus nella Penisola iberica [LEGGI], da risposte anche a coloro che hanno scelto per il momento di rimanere all’estero (in tutto circa 470 studenti). Il servizio fornisce informazioni sulle opportunità di ritorno in Italia organizzate dalla Farnesina, sui riferimenti delle autorità consolari dei Paesi in cui si trovano gli studenti, e gli aggiornamenti sulle iniziative ministeriali, regionali e dell’Agenzia nazionale Erasmus+ comunicate formalmente all’Ateneo.Il servizio sarà attivo durante gli orari di apertura dell’Ufficio. Nel corso dell’attuale periodo di emergenza Covid-19, il servizio rimarrà attivo anche durante il week-end, dalle 9 alle 20. Al di fuori dell’orario d’ufficio, lo sportello può essere contattato via e-mail, all’indirizzo web international@uniss.it. Per questioni di ordinaria amministrazione delle mobilità internazionali (questioni contabili, annullamenti, interruzioni o prosecuzioni della mobilità dovute alla chiusura degli atenei esteri, ecc.) gli studenti dovranno fare riferimento al proprio referente.