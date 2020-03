video Cor 11:22 Carboni, la speaker che unisce i sentimenti



Cinzia Carboni è un speaker radiofonica sassarese (storicamente la prima in Sardegna) e dalla sua postazione saluta tutti i lettori dando appuntamento sulle frequenze radio per trascorrere momenti spensierati e sereni. In questo inedito contesto, Alguer.it, SassariNews.it e tutte le edizioni locali del network, aprono lo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura, alla musica. Un modo come tanti per unire e avvicinare, per far entrare in tutte le case voci, facce e pensieri diversi Commenti Cinzia Carboni è un speaker radiofonica sassarese (storicamente la prima in Sardegna) e dalla sua postazione saluta tutti i lettori dando appuntamento sulle frequenze radio per trascorrere momenti spensierati e sereni. In questo inedito contesto,e tutte le edizioni locali del network, aprono lo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura, alla musica. Un modo come tanti per unire e avvicinare, per far entrare in tutte le case voci, facce e pensieri diversi Guarda e condividi il video su Alguer.tv