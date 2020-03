Cor 11:32 Asilo, mensa, scuolabus: rette sospese ad Alghero Lo rende noto l´assessore ai Servizi Sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris. Chi ha già provveduto al pagamento dei servizi sarà rimborsato



Le rette relative all'asilo nido comunale, alla quota mensa scolastica e a quella scuolabus, e più in generale tutti i servizi a domanda individuale non erogati per le note ragioni legate all'emergenza Covid-19, sono temporaneamente sospese fino alla fine dell'emergenza. Per i cittadini che abbiano già provveduto ad anticipare i pagamenti sarà possibile avere il rimborso, con le modalità che la Giunta sta attualmente definendo con apposita delibera. Lo rende noto l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris, dopo che nelle ultime ore si erano fatti portavoce delle richieste dei cittadini i consiglieri comunali Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore, Mario Bruno Gabriella Esposito e Mimmo Pirisi.