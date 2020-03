Red 21:44 Rimborso retta asilo nido: l´Opposizione chiama Conoci Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore, Mario Bruno Gabriella Esposito e Mimmo Pirisi mettono sul tavolo della discussione politica locale la richiesta di rimborso della retta per l´asilo nido e la sospensione dei pagamenti fino alla riapertura del servizio







Questo, dopo aver constatato che, per regolamento, la retta mensile deve essere saldata dalle famiglie entro il 5 di ogni mese e che è riferita al servizio del mese stesso. Ma, «poiché il Governo italiano ha decretato lo stop a tali attività dal 4 di marzo, è pacifico che nessuno degli utenti ha potuto usufruire del servizio nel mese di marzo e che non è dato sapere quando potranno tornare a usufruirne», sottolineano i consiglieri.



«Senza voler in questa sede scomodare la giurisprudenza e le opinioni sul concetto giuridico di somministrazione di servizio, pensiamo sia comunque doveroso che il Comune di Alghero vada in contro alle richieste delle famiglie attraverso il rimborso della retta del mese di marzo e sospendendo le possibili richieste future fino a nuove disposizioni governative. Siamo sicuri – concludono Di Nolfo, Ornella Piras, Cacciotto, Sartore, Bruno Esposito e Mimmo Pirisi - che la Giunta ha la nostra stessa sensibilità sulla questione e che accoglierà in maniera positiva tale proposta». Commenti ALGHERO – Asili chiusi ad Alghero a causa dell'emergenza Covid-19 ma, almeno per il momento le famiglie stanno ancora pagando le rette per i loro bimbi. Per questo, i consiglieri comunali d'Opposizione Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito e Mimmo Pirisi intendono portano all’attenzione dell’Amministrazione comunale la situazione venutasi a creare dopo che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri ha sospeso le attività scolastiche di ogni ordine e grado con particolare riferimento agli utenti degli asili nido, sia comunale esternalizzato, sia privati convenzionati.Questo, dopo aver constatato che, per regolamento, la retta mensile deve essere saldata dalle famiglie entro il 5 di ogni mese e che è riferita al servizio del mese stesso. Ma, «poiché il Governo italiano ha decretato lo stop a tali attività dal 4 di marzo, è pacifico che nessuno degli utenti ha potuto usufruire del servizio nel mese di marzo e che non è dato sapere quando potranno tornare a usufruirne», sottolineano i consiglieri.«Senza voler in questa sede scomodare la giurisprudenza e le opinioni sul concetto giuridico di somministrazione di servizio, pensiamo sia comunque doveroso che il Comune di Alghero vada in contro alle richieste delle famiglie attraverso il rimborso della retta del mese di marzo e sospendendo le possibili richieste future fino a nuove disposizioni governative. Siamo sicuri – concludono Di Nolfo, Ornella Piras, Cacciotto, Sartore, Bruno Esposito e Mimmo Pirisi - che la Giunta ha la nostra stessa sensibilità sulla questione e che accoglierà in maniera positiva tale proposta».