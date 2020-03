Cor 19:20 «Riaprite le Poste in Borgata» Lo scrive l'ex assessore del comune di Alghero, Mario Nonne, residente in agro, in riferimento alla disposizione che chiude gli uffici periferici delle Poste, arrecando non pochi problemi a tutti gli abitanti



ALGHERO - «Dottoressa Maria Bianca Farina (Presidente di Poste Italiane), le chiediamo cortesemente di far riaprire gli uffici postali periferici chiusi con la motivazione del coronavirus. Deve sapere che l'effetto di tale chiusura è che le persone, moltissimi pensionati che dovrebbero ritirare la pensione, sono costretti, non potendo ne usare l'auto ne i mezzi pubblici ridotti all'osso e pericolosi dal punto di vista dell'isolamento sanitario, a sostare per ore fuori dagli unici uffici abilitati posti spesso a distanza di diversi chilometri da quelli chiusi. Crediamo che questo non sia un aiuto ma un aggravio della situazione già di per se tragica». E' parte del testo inviato alla presidente. Lo scrive l'ex assessore del comune di Alghero, Mario Nonne, residente in agro, in riferimento alla disposizione che chiude gli uffici periferici delle Poste, arrecando non pochi problemi a tutti gli abitanti. Lamentele che avevano già visto il Comitato Zonale Nurra in prima linea.