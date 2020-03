Red 21:33 Ad Alghero, riscaldamenti accesi fino al 15 aprile il sindaco di Alghero Mario Conoci ha emanato l´ordinanza che deroga l´accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento in considerazione dell´imminente scadenza di domani, martedì 31 marzo. La deroga prevede altri quindici giorni di accensione degli impianti



Commenti ALGHERO - Preso atto delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, dell’andamento tendenziale delle temperature sensibilmente inferiori alle medie tipiche stagionali registrate dalla stazione meteo di Alghero Fertilia, e che nei prossimi giorni sono previsti nuovi abbassamenti della temperatura tali per cui si ritiene ancora opportuna l’accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata ed in particolare nelle ore mattutine e serali, il sindaco di Alghero Mario Conoci ha emanato l'ordinanza che deroga l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento in considerazione dell'imminente scadenza di domani, martedì 31 marzo. La deroga prevede altri quindici giorni di accensione degli impianti, fino a mercoledì 15 aprile.