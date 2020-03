Red 14:50 Alghero in silenzio per le vittime: Foto Anche Alghero, alle ore 12, ha reso omaggio alle vittime dell´epidemia, alle quali, in tutta Italia, non può essere rivolto il dovuto conforto religioso. Minuto di silenzio e bandiera a mezz´asta per chi non c´è più







Bandiere a mezz'asta a Porta Terra e negli edifici comunali, in segno di lutto, su iniziativa dell’Anci, a cui hanno aderito tutti i primi cittadini. «Oltre all'emergenza - ha commentato Conoci - è giusto ricordare chi, a causa di questa tremenda situazione sanitaria, ha perso la vita».



«Siamo vicini a tutti coloro che hanno perso i propri cari senza poterli abbracciare. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, osservando le prescrizioni, con la convinzione che solo insistendo su questa strada si potrà cambiare pagina al più presto possibile», conclude il sindaco di Alghero. Commenti ALGHERO - Alle 12, Alghero ha reso omaggio alle vittime dell'epidemia da Covid-19, alle quali, in tutta Italia, non può essere rivolto il dovuto conforto religioso. Con gli assessori Emiliano Piras, Giovanna Caria ed Andrea Montis in rappresentanza dell’intera Giunta comunale, ed alla rappresentanza dei volontari che quotidianamente affiancano l'Amministrazione nelle attività di contrasto all'emergenza, il sindaco Mario Conoci ha osservato un minuto di silenzio.Bandiere a mezz'asta a Porta Terra e negli edifici comunali, in segno di lutto, su iniziativa dell’Anci, a cui hanno aderito tutti i primi cittadini. «Oltre all'emergenza - ha commentato Conoci - è giusto ricordare chi, a causa di questa tremenda situazione sanitaria, ha perso la vita».«Siamo vicini a tutti coloro che hanno perso i propri cari senza poterli abbracciare. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, osservando le prescrizioni, con la convinzione che solo insistendo su questa strada si potrà cambiare pagina al più presto possibile», conclude il sindaco di Alghero.