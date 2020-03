Cor 15:21 Tragedia a Lodine, 58enne travolto da una quercia Gianfranco Mureddu, è stato travolto e ammazzato dalla caduta di un albero mentre svolgeva i lavori di potatura. L´uomo era molto conosciuto in paese e lascia una tristezza infinita nei numerosi conoscenti



NUORO - Tragedia questa mattina (martedì) nelle compagne tra Gavoi e Lodine, dove un uomo di 58 anni, Gianfranco Mureddu, è stato travolto e ammazzato dalla caduta di un albero mentre svolgeva i lavori di potatura. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe rimasto incastrato sotto il tronco di una grossa quercia. A dare l'allarme è stato l'amico che lavorava con lui. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine locali e il 118 ma per il 58enne non ce stato niente da fare. L'uomo era molto conosciuto in paese e lascia una tristezza infinita nei numerosi conoscenti.