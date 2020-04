Cor 10:46 Alghero: Pratiche Inps, supporto comunale Ad Alghero operativo un servizio di supporto telefonico alle indennità Covid-19 erogate dall’Inps. Chiamando il numero 079/9978940, tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sabato e domenica esclusi, si può usufruire di un supporto diretto







Si tratta di misure di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L’Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. Commenti ALGHERO - L'Amministrazione amplia ancora il raggio dei servizi ai cittadini in questa fase emergenziale. Da oggi offre supporto telefonico ai contribuenti algheresi per accedere alla procedura telematica Inps di accesso agli aiuti. Chiamando il numero 079/9978940, tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sabato e domenica esclusi, si può usufruire di un supporto diretto per la procedure da seguire.Le indennità introdotte dal Decreto Cura Italia sono: Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria, indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, indennità lavoratori agricoli, indennità lavoratori dello spettacolo. E inoltre, Bonus Servizi Baby – Sitting per nucleo familiare.Si tratta di misure di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L’Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.