Ploaghe combatte l´emergenza economica L´Amministrazione comunale ha attivato una serie di strumenti in grado di contrastare la condizione di disagio in cui diverse famiglie possono ritrovarsi a causa delle restrizioni imposte dal Governo







Infatti, da ieri (mercoledì) è attivo, su richiesta di numerosi cittadini, un conto corrente dedicato alla raccolta fondi da destinare a quelle persone che si trovano in difficoltà a causa della chiusura della propria attività o dell'attività per cui prestavano servizio o per una generale condizione di disagio. Con le donazioni che arriveranno, il Comune di Ploaghe, in collaborazione con la Croce gialla e la Caritas, intende dare risposte celeri, scevre dai meccanismi burocratici tipici degli strumenti tradizionali a disposizione del Comune. Per chi volesse fare una donazione, il conto corrente dedicato, intestato a Croce gialla Ploaghe, ha l'Iban IT70A0101585021000070727892. La causale da utilizzare dovrà essere “emergenza covid19 Ploaghe”.



Oltre a questa iniziativa, il Comune ha predisposto la modulistica per mettere a disposizione della popolazione le risorse assegnate nei giorni scorsi dal Governo, per un totale di circa 34mila euro, che garantiranno ai beneficiari la distribuzione di voucher che potranno essere spesi nelle attività ploaghesi per beni di prima necessità. Nelle prossime ore, verrà pubblicato l'avviso con cui si potrà accedere ai contributi. Le modalità di accesso ai voucher verranno indicati nell'apposito avviso che verrà pubblicato a breve sul sito internet istituzionale del Comune di Ploaghe.



