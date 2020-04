video Cor 14:19 Bilancio pessimo, consiglieri responsabili



Le immagini del Consiglio comunale svoltosi in videoconferenza ad Alghero e avente ad oggetto il bilancio di previsione del comune. Gli interventi di Pietro Sartore, Roberto Ferrara, Raimondo Cacciotto, Mimmo Pirisi, Ornella Piras, Gabriella Esposito, Valdo Di Nolfo, Mario Bruno e le dichiarazioni di voto dei vari gruppi consiliari. Unanime le «pessime» considerazioni sull´atto più importante dell´Amministrazione Conoci ma in tutti i gruppi a prevalere è lo spirito di «collaborazione» come rimarcato in più occasioni. In assenza di immagini ufficiali dell´Ente, gli stralci sono stati pubblicati sulle pagine social personali di alcuni consiglieri comunali