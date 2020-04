G.M.Z. 15:40 Alessandro Alciator dirigente ad Alghero Dirigerà i settori e servizi Comunicazione e Staff del Sindaco, Avvocatura Comunale, Coordinamento e Indirizzo, Progettazione e Sviluppo Tecnologico. Dal 2018 è anche Commissario straordinario del Comune di Austis. Ecco tutte le deleghe in Comune



dr. Alessandro Alciator (nella foto), profondo conoscitore della realtà algherese avendo, già in passato, prestato la sua professionalità nell'ente per numerosi anni.



A Porta Terra dirigerà i settori e servizi Comunicazione e Staff del Sindaco, Avvocatura Comunale, Coordinamento e Indirizzo, Progettazione e Sviluppo Tecnologico. Alciator è dal 2018 Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Austis, piccolo centro in provincia di Nuoro.



Ad Alghero andrà ad affiancare i quattro dirigenti già in servizio, che per effetto del suo innesto vedranno così distribuite le deleghe: dr. Pietro Nurra (Programmazione economica e Qualità della vita), dr. Giansalvo Mulas (Servizi Demografici, Sviluppo sostenibile, Infanzia e Giovani, Eventi e Tempo Libero), ing. Gianni Balzano (Sviluppo del Territorio, Sviluppo Economico, Commercio e SUAPE, Area Sicurezza e Vigilanza), ing. Michele Fois (Pianificazione del Territorio, Manutenzioni e Demanio, Ufficio Sport). Commenti ALGHERO - Ha preso servizio in qualità di dirigente in capo al comune di Alghero, dalla giornata di mercoledì 1 aprile 2020, il. Alessandro Alciator (), profondo conoscitore della realtà algherese avendo, già in passato, prestato la sua professionalità nell'ente per numerosi anni.A Porta Terra dirigerà i settori e servizi Comunicazione e Staff del Sindaco, Avvocatura Comunale, Coordinamento e Indirizzo, Progettazione e Sviluppo Tecnologico. Alciator è dal 2018 Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Austis, piccolo centro in provincia di Nuoro.Ad Alghero andrà ad affiancare i quattro dirigenti già in servizio, che per effetto del suo innesto vedranno così distribuite le deleghe:. Pietro Nurra (Programmazione economica e Qualità della vita),. Giansalvo Mulas (Servizi Demografici, Sviluppo sostenibile, Infanzia e Giovani, Eventi e Tempo Libero),. Gianni Balzano (Sviluppo del Territorio, Sviluppo Economico, Commercio e SUAPE, Area Sicurezza e Vigilanza),. Michele Fois (Pianificazione del Territorio, Manutenzioni e Demanio, Ufficio Sport).