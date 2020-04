Red 20:06 Forestale: controlli nei porti sardi Nello scalo di Porto Torres, sono stati controllati trentacinque passeggeri e quindici veicoli in arrivo da Civitavecchia, quaranta persone con dieci auto provenienti da Barcellona e sei passeggeri che erano a bordo della nave da Genova



ALGHERO - Dal 14 marzo, sono oltre 16mila i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ieri (mercoledì), sono stati effettuati 829 controlli.



Di questi, 209 nell’area di Cagliari, cinquantacinque ad Iglesias, sessantanove ad Oristano, 201 a Sassari, 114 a Tempio Pausania, 127 a Nuoro e cinquantaquattro a Lanusei. Sedici le persone sanzionate (dieci a Cagliari, due a Sassari, due ad Oristano, una ad Iglesias ed una a Tempio).



Dall'inizio dei controlli, sono 234 le persone sanzionate. Inoltre, nello scalo di Porto Torres, sono stati controllati trentacinque passeggeri e quindici veicoli in arrivo da Civitavecchia, quaranta persone con dieci auto provenienti da Barcellona e sei passeggeri che erano a bordo della nave da Genova.