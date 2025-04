10/4/2025 Testata all´ex in un parcheggio: arrestato a Olbia Mentre si trovava all’interno della propria vettura nei parcheggi del supermercato, la donna è stata improvvisamente raggiunta dal giovane ex che, non accettando la recente fine della relazione sentimentale, è riuscito ad introdursi nel suo veicolo e l´ha colpita con una testata al volto