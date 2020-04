Red 11:16 Primi esami online all´Università di Cagliari Si è svolta ieri mattina la prima prova a distanza, secondo le modalità stabilite dai manuali operativi: la studentessa di Orune Martina Piccu ha sostenuto con profitto l’esame di reti di calcolatori, interrogata dal docente della materia e delegato del rettore per l’Ict Gianni Fenu. Tutto si è svolto regolarmente: prova superata brillantemente







Seguendo specifiche modalità di espletamento della prova, gli studenti (in collegamento con i docenti, che ne verificano l'identità) svolgono il proprio esame secondo turni precedentemente stabiliti. Il primo esame svolto in modalità on-line ha visto la studentessa Martina Piccu connettersi e sostenere l'esame di Reti di calcolatori dalla propria abitazione di Orune.



«L'esame si è svolto regolarmente, e si è concluso positivamente, non senza qualche minima emozione legata alla novità», commenta il docente della materia e delegato del rettore per l’Ict Gianni Fenu. Nel frattempo, in tutti i corsi di laurea dell’Ateneo procede a pieno ritmo la didattica on-line, secondo le linee guida contenute nei provvedimenti del rettore ed approvate nei giorni scorsi anche dagli organi collegiali dell’Ateneo. Nei prossimi giorni, arriveranno le prime lauree.



Nella foto: la studentessa Martina Piccu Commenti CAGLIARI - Si è svolto ieri mattina (venerdì) il primo esame in modalità on-line all’Università degli studi di Cagliari in tempi del CoronaVirus. Da ieri, sono disponibili i manuali operativi che contengono le linee guida per lo svolgimento delle prove, come stabilito in un decreto firmato nei giorni scorsi dal rettore dell’Ateneo Maria Del Zompo.Seguendo specifiche modalità di espletamento della prova, gli studenti (in collegamento con i docenti, che ne verificano l'identità) svolgono il proprio esame secondo turni precedentemente stabiliti. Il primo esame svolto in modalità on-line ha visto la studentessa Martina Piccu connettersi e sostenere l'esame di Reti di calcolatori dalla propria abitazione di Orune.«L'esame si è svolto regolarmente, e si è concluso positivamente, non senza qualche minima emozione legata alla novità», commenta il docente della materia e delegato del rettore per l’Ict Gianni Fenu. Nel frattempo, in tutti i corsi di laurea dell’Ateneo procede a pieno ritmo la didattica on-line, secondo le linee guida contenute nei provvedimenti del rettore ed approvate nei giorni scorsi anche dagli organi collegiali dell’Ateneo. Nei prossimi giorni, arriveranno le prime lauree.Nella foto: la studentessa Martina Piccu