App Municipium per la gestione dei buoni spesa







Nella foto: l'assessore comunale Marco Di Gangi Commenti ALGHERO - «L’attuale situazione nazionale e, soprattutto locale, ha evidenziato come la comunicazione istituzionale e le informazioni verso i cittadini necessitino di fonti attendibili e certe che, solo un Comune, oltre agli organi di Governo e della stampa possono divulgare per essere poi lette dai cittadini con la tranquillità e l'attendibilità della provenienza. Nella gestione delle comunicazioni istituzionali relative all’emergenza Covid-19 rivolte ai cittadini, il Comune di Alghero sta ampiamente utilizzando, oltre agli altri canali tradizionali l'App “Municipium” che, proprio perché considerata fonte affidabile per ottenere informazioni, solo negli ultimi trenta giorni ha registrato una crescita esponenziale del numero di cittadini che hanno scaricato l’applicazione utilizzabile con tutti gli smartphone».L'assessore agli Affari generali del Comune di Alghero Marco Di Gangi commenta lo sviluppo e l'implementazione dell'app e la sua efficacia nell'ambito dell'informazione ai cittadini sull'emergenza Covid-19. «Oltre 2.500 cittadini – sottolinea l'esponente della Giunta Conoci - infatti hanno fatto in questo periodo il download dell’applicazione portando ad oltre 7mila il numero degli iscritti, con un aumento del 35percento rispetto al passato. In queste ultime settimane, molti settori dell’Amministrazione comunale (Ambiente, Servizi sociali, Sviluppo economico, ecc.) hanno utilizzato l’App e il servizio di notifiche che consentono di informare nell’immediato una platea importante di utenti. Oggi, Municipium diventa anche lo strumento per poter gestire insieme al sito del Comune di Alghero l’assegnazione de buoni spesa per la “Solidarietà alimentare” per far fronte all’emergenza Covid–19. Infatti, sarà possibile produrre entro il 9 aprile la relativa domanda utilizzando l’apposito link».«A breve - conclude Di Gangi - si spera entro il mese di aprile, verranno attivate due ulteriori funzionalità della stessa App per mettere a disposizione dei cittadini algheresi ulteriori servizi. “Tributi smart”, che consentirà di visualizzare la propria posizione tributaria ed essere informati anche sulle prossime scadenze mediante notifiche e “Demografici smart”, che permetterà all’utente di avere accesso alla consultazione del proprio stato di famiglia e di poter richiedere certificati, in pochi semplici click senza “appesantire” il lavoro degli operatori del Settore Anagrafe, infatti è il sistema che gestisce tutti in modalità automatica. Un passo avanti per semplificare la vita di ciascuno facendo risparmiare tempo nell’accesso ai principali servizi pubblici».Nella foto: l'assessore comunale Marco Di Gangi