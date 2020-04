Cor 15:21 «Case di riposo, situazione fuori controllo» La Cisl Fp associandosi al grido di allarme del primo cittadino di Ossi, «ritiene che tutti gli anziani delle Case di riposo e/o altre realtà simili risultati positivi al tampone debbano essere immediatamente trasferiti nei "Covid Hospital", oppure nelle unità operative dedicate»



Cisl Fp associandosi al grido di allarme del primo cittadino, «ritiene che tutti gli anziani delle Case di riposo e/o altre realtà simili risultati positivi al tampone debbano essere immediatamente trasferiti nei "Covid Hospital", oppure nelle unità operative dedicate».



«Bisogna fare subito ed in fretta, è inaccettabile continuare ad assistere alle "morti annunciate" all'interno di strutture che, per loro natura, non sono in grado di garantire un'adeguata assistenza sanitaria necessaria per questo tipo di patologie».



«Per quanto concerne invece gli Operatori sanitari e di supporto esposti al contagio, approfittiamo per ribadire e sollecitare le Autorità competenti affinché, così come disposto dai vari decreti ministeriali, individuino soluzioni abitative di tipo alberghiero da destinare al personale risultato positivo al tampone, nei casi in cui si trova impossibilitato ad osservare il periodo di quarantena nel proprio domicilio, in modo tale da evitare il diffondersi dell'epidemia a danno dei familiari conviventi» conclude la nota i>Cisl Fp. Commenti SASSARI - E' di stamattina l'ennesimo appello che arriva dal Comune di Ossi dove si apprende che nella struttura per anziani "Villa Gardenia" 13 anziani e 13 operatori parrebbero positivi al coronavirus. Laassociandosi al grido di allarme del primo cittadino, «ritiene che tutti gli anziani delle Case di riposo e/o altre realtà simili risultati positivi al tampone debbano essere immediatamente trasferiti nei "Covid Hospital", oppure nelle unità operative dedicate».«Bisogna fare subito ed in fretta, è inaccettabile continuare ad assistere alle "morti annunciate" all'interno di strutture che, per loro natura, non sono in grado di garantire un'adeguata assistenza sanitaria necessaria per questo tipo di patologie».«Per quanto concerne invece gli Operatori sanitari e di supporto esposti al contagio, approfittiamo per ribadire e sollecitare le Autorità competenti affinché, così come disposto dai vari decreti ministeriali, individuino soluzioni abitative di tipo alberghiero da destinare al personale risultato positivo al tampone, nei casi in cui si trova impossibilitato ad osservare il periodo di quarantena nel proprio domicilio, in modo tale da evitare il diffondersi dell'epidemia a danno dei familiari conviventi» conclude la nota i>Cisl Fp.