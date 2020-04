Cor 19:39 Piazza Misericordia, casa svaligiata Televisori, un computer e diversi oggetti di valore: bottino pieno per il malvivente che la notte scorsa si è introdotto in un appartamento al primo piano nel centro storico di Alghero



ALGHERO - Malviventi scatenati ad Alghero, dove si segnalano diversi casi di furto in appartamenti e campagne, facilitati probabilmente dalle restrizioni che obbligano tutti alla permanenza casalinga. Così ad avere la peggio sono le case disabitate, quelle in agro o in periferia. La notte scorsa colpo nel centro storico, in prossimità di Piazza Misericordia. Televisori, un computer e diversi oggetti di valore il bottino. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine da parte dei proprietari. Le immagini del circuito di videosorveglianza potrebbero aver ripreso tutto.